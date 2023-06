Tchad : le RESAMA dévoile sa mission de lutte contre la pauvreté au Mandoul

Le RESAMA regroupe un ensemble diversifié d'associations qui opèrent dans différents domaines au sein de la province. Présentes dans les six départements de la province du Mandoul, ces associations jouent un rôle essentiel dans le développement de la région. Actuellement, le RESAMA compte douze associations légalement reconnues par les autorités compétentes, et il encourage d'autres associations à se joindre à lui, car il croit fermement en la force de l'union pour atteindre ses objectifs.



La conférence de presse a également annoncé un forum à venir, qui offrira une plateforme d'échange et de collaboration pour le développement du Mandoul. Ce forum réunira des acteurs clés, des représentants des associations membres du RESAMA, des experts et des décideurs locaux pour discuter de stratégies et d'initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations et à promouvoir le développement socio-économique de la région.



Le RESAMA, par le biais de cette conférence de presse, souhaite sensibiliser le public à ses actions et mobiliser davantage de soutien pour ses initiatives de lutte contre la pauvreté. Il vise à renforcer la visibilité de son réseau et à promouvoir une collaboration étroite avec les acteurs locaux et les autorités compétentes. En travaillant ensemble, le RESAMA et ses associations membres s'engagent à créer un avenir plus prospère pour la province du Mandoul et à améliorer le bien-être des populations les plus vulnérables.