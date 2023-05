Tchad : le RJ/MPS dispose d'un nouveau siège à Klemat

Le président national du RJ/MPS, Moustapha Hassan Tchanaye, a déclaré que l'acquisition de ce nouveau siège et l'installation de ses équipements ont nécessité un investissement financier important qui a été rendu possible grâce à la générosité et à l'engagement exemplaire de son camarade Idriss Youssouf Boy, actuel ministre et directeur de cabinet civil du président de la République.



L'objectif est de réorganiser les structures de base du parti en vue des prochaines élections.



La secrétaire générale, troisième adjointe du MPS chargée de la mobilisation, Mme. Amsadene Maïdé Hangata, invite les jeunes à se familiariser avec les textes du parti afin d'enrichir leur militantisme et de respecter leur hiérarchie. Elle a exhorté les jeunes à faire bon usage de ces nouvelles installations et à être unis en vue des prochaines échéances électorales.