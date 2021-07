Tchad : le RJCS/CMT offre des produits alimentaires à l’hôpital de Moundou

Le Rassemblement des Jeunes Cadres pour le Soutien au CMT (RJCS), a fait un don de vivres et autres produits de première nécessité ce 21 juillet 2021, à la maternité de l’hôpital provincial de Moundou. C’est un don composé de 11 sacs de riz de 25 kg, 10 cartons de savon linge, 3 cartons de sucre et 5 bidons d’huile de 5 litres.



Remettant le don au directeur de l’hôpital provincial de Moundou, le président du Rassemblement des Jeunes Cadres pour le Soutien au CMT, Taboula Innocent, a souligné que ce geste consiste à soutenir les œuvres du président du Conseil Militaire de Transition, le général de corps d’armée, Mahamat Idriss Deby. Il a, par la même occasion, appelé la population à s’unir autour du président du Conseil Militaire de Transition, pour une paix apaisée et une réussite totale de la transition.



Le directeur de l’hôpital provincial de Moundou, Dr Mahamat Ahmat a remercié les jeunes cadres, pour ce geste qui selon lui, vient à point nommé. « Au niveau de la maternité, il y a beaucoup de cas sociaux et beaucoup de nécessiteuses, malgré les kits mis à notre disposition par le ministère ». Mahamat Ahmat affirme qu’en étroite concertation avec son staff, ce don ira directement aux bénéficiaires. Le responsable de la maternité de Moundou, Dr Délézia Elysée a remercié les donateurs pour ce geste louable. Il promet l’utiliser pour venir en aide aux nécessiteuses de son service.



Le Rassemblement des Jeunes cadres pour le Soutien au CMT est un regroupement de plus de 80 organisations des jeunes, toutes dotées de la personnalité juridique, et implantées dans les 4 départements de la province du Logone Occidental. Elle a été créée le 14 mai 2021, date à laquelle a eu lieu la première marche de soutien au CMT à Moundou.