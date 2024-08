Tchad : le RJLDT célèbre la Journée internationale de la jeunesse, édition 2024

C'est sous le thème, « Le progrès à portée de clic : la jeunesse et le secteur au service du développement durable », que le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT) a célébré ce mardi 13 août 2024, la Journée internationale de la jeunesse, au Cendre d'Études pour la Formation et le Développement (CEFOD).



Une célébration qui a vu la présence des représentants des Organisations de la Société Civile, et de plusieurs jeunes.



Conscient des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, pour créer un cadre d'épanouissement propice à la jeunesse tchadienne, le coordonnateur général par intérim du RJLDT, Issa Ali Barka, estime que cela n'est pas suffisant. Car la jeunesse est confrontée à plusieurs obstacles, notamment le chômage, la mauvaise distribution des ressources nationales, les avantages sociaux, et l'absence des conditions favorables pour l'entrepreneuriat, etc.



La représentante-résidente du Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), Mme Yewande Odia, a pour sa part, souligné que la célébration de cette Journée revêt une importance particulière, car elle constitue une opportunité pour la jeunesse tchadienne de pouvoir mener des plaidoyers auprès des dirigeants de leur pays.



Mme Yewande Odia a également indiqué que le monde est confronté aujourd'hui à de divers défis, dont la plupart affectent les jeunes, dont : le changement climatique, les inégalités sociales, le chômage, qui, non seulement menacent leur avenir, mais aussi la stabilité des sociétés.



C'est pourquoi, dit-elle, comme l'une des solutions à ces maux, il faut une utilisation à bon escient des nouvelles technologies de l'information et de communication, qui offrent des possibilités exceptionnelles, permettant d'accélérer le progrès en matière de réalisation des objectifs durables.



En marge de cette célébration, des attestations du concours organisé par l'Association Hysoume, ont été remises, dans le cadre des festivités marquant la Journée internationale de la jeunesse, sur les thèmes : innovation, entrepreneuriat et transformation numérique visant à réduire la violence sexiste, promotion de la santé reproductive et soutien au développement durable.



Sur 51 candidatures, 30% des filles et 70% des garçons, venus de 17 provinces du pays, dont les 5 meilleurs, ont été retenues. Deux dans la catégorie essai et trois dans la catégorie poème.



Instituée le 17 décembre 1999 par l'Assemblée générale des Nations-Unies, dans sa résolution 54120, qui approuve la recommandation de la conférence mondiale des ministres de la Jeunesse, la Journée internationale de la Jeunesse a été choisie pour le 12 août, et célébrée chaque année à travers le monde.