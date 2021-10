Tchad : le RNDT Le Réveil forme ses militants en communication politique

La formation initiée par le RNDT Le Réveil est l'occasion d'échanger les points de vue et expériences en vue d'un plan d'action consensuel. Elle est axée particulièrement sur l'innovation communicationnelle et la résolution des problèmes informatifs.



"Les auspices sont favorables pour une action concertée face aux défis que doivent relever les responsables des différentes structures, durant cette période de transition", affirme Dr. Abakar Sidick Nargaye, président du comité d'organisation de la formation.



"Notre grand parti rassembleur, de son dynamisme et de ses répercussions sur presque tout l'échiquier politique national, joue un rôle moteur dans le développement de notre pays le Tchad", ajoute-t-il.



Le président national par intérim Moussa Abdelkhader Ramat souligne que le parti doit donner un coup d'accélérateur à sa communication, en formant et en outillant ses militants qui constituent un puissant facteur d'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national.