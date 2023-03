Tchad : le Ramadan, prétexte pour le mariage éphémère ?

Les gens se marient uniquement pour le mois saint de l'islam, considéré comme l'un des cinq piliers de l'islam. Certaines personnes vont même jusqu'à ne faire venir les femmes que pour leur préparer des plats pour la rupture du jeûne.



Cependant, cette pratique a des conséquences néfastes. Les mariages du Ramadan se terminent souvent par des disputes qui conduisent au divorce, parfois dès la fin du mois de Ramadan. Les jeunes sont particulièrement touchés par ce phénomène, considérant les femmes comme des objets ou des jouets qu'ils peuvent utiliser à leur guise.



Il est important de noter que ce désordre se produit avec le consentement des parents qui ne mesurent pas les conséquences de telles unions. Les mariages du Ramadan ne durent pas et ont une courte durée de vie. Il est donc important de sensibiliser la population sur les conséquences de ces mariages.



Le Ramadan est un mois béni pour ceux qui respectent leurs engagements, traitent les femmes avec dignité et comprennent l'importance de leur rôle dans la société. Cependant, il y a des personnes malintentionnées qui profitent de ce mois saint pour chosifier les femmes. Il est important que les autorités religieuses et administratives, ainsi que les délégués de quartier et les chefs de carré, sensibilisent la population sur le respect des femmes et la dignité humaine.



En conclusion, les femmes ne doivent pas être considérées comme des objets ou des jouets, mais plutôt comme des êtres humains respectables et indispensables à la vie et à la société.