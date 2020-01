Tchad : le Rotary Club au plus près des couches sociales vulnérables

La gouverneure du district 9150 de l'international Rotary Club, Anna Kemajou Nkodia a visité mercredi le Centre national de transfusion sanguine, l'orphelinat Toho Tindo du quartier Gassi et le Groupement des femmes victimes de la poliomyélite au quartier Champs de fils.



Le déplacement a eu lieu en présence du gouverneur adjoint de l'international Rotary Club, Hassan Sylla Bakari, l'ancien président de Rotary club Ndjamena Doyen Saleh Kebzabo, le responsable Effectif Pays, Antoine Tchomhou, et les deux présidents des deux clubs à savoir du Comité Rotary Club N'Djamena Doyen, et Rotary Club N'Djamena Toumaï.



La visite a permis à la gouverneure de constater les actions menées par les rotations du Tchad en faveur des couches vulnérables, et de se pencher sur de nouvelles pistes de solution pour apporter des réponses aux problèmes.