Tchad : le Royaume-Uni se dit inquiet d'un éventuel forcing des autorités de transition

Cette réaction intervient après la déclaration conjointe de l'Union européenne et de plusieurs pays occidentaux ce dimanche.



L'ambassade du Royaume-Uni au Tchad affirme son soutien aux principes énoncés dans le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 14 mai 2021, appelant les autorités de transition à respecter la période de 18 mois pour l'achèvement de la transition et réaffirmant sans équivoque que tous les membres du Conseil militaire de transition seront inéligibles en tant que candidats aux élections à la fin de la transition.



Un rapport allant à l'encontre des recommandations de l'Union Africaine a été adopté le 1er octobre par acclamation au Palais des arts et de la culture où se tient le dialogue national.