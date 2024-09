Tchad : le SGG lance un pré-atelier d'élaboration du cadre de suivi du plan quinquennal 2024-2029

L'objectif de ce pré-atelier est d'optimiser la gestion des services de l'État, pour des résultats tangibles et probants, prouvés par la satisfaction des besoins des populations, à travers des prestations de meilleure qualité et accessibles pour tous.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation et par ailleurs directeur général du SGG, a affirmé que ce mécanisme aura le mérite de permettre au président de la République de suivre en temps réel, l'exécution des 12 chantiers et 100 actions qu'il a promis au peuple.



Ce mécanisme est novateur et sans précédent dans le suivi relevé de la performance de l'action gouvernementale. Par la voix de son secrétaire général, le Premier ministre a ainsi apporté son soutien total à ce mécanisme porté par le SGG, pour son opérationnalisation et la réussite du pari de la performance gouvernementale.



La ministre, secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Houtoin Mahamat, qui a présidé la cérémonie d'ouverture du pré-atelier, a déclaré que leur pari tient sa justification de l'impératif de l'efficacité de l'action gouvernementale qui résulte de sa prospective.



Cet atelier réunit les hauts cadres techniques de tous les départements ministériels, des personnes-ressources et des experts. Il durera trois jours.