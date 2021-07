Tchad : le SYFOCT appelle les autorités à agir en faveur des diplômés sans emploi

Le Président du Syndicat des fonctionnaires et contractuels du Tchad (SYFOCT), Abdel-Bassid Mahamat Yacoub Dabio, a condamné jeudi, dans un communiqué, la déclaration du ministre de la Fonction publique selon laquelle la fonction publique est saturée. Cette déclaration du ministre, est pour le SYFOCT, une manière de priver les jeunes diplômés de leur droit légitime qui est l'intégration à la fonction publique.



Le SYFOCT en tant que partenaire social, "soutient les diplômés sans emploi dans leurs revendications justes et nobles". Il demande au président du Conseil de transition militaire, le général Mahamat Idriss Deby, de s'investir personnellement sur cette situation sensible qui risque de provoquer un soulèvement de masse dans le pays et remettre en cause la paix, la justice et la cohésion sociale.



Pour le SYFOCT, la dérive administrative qui se passe à la fonction publique du Tchad doit être touchée du doigt pour interpeller l'opinion nationale et internationale.