Tchad : le SYNASTIC et le SYATEL échangent sur la situation de la Sotel-Tchad

Le Syndicat National des Agents du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication, et le Syndicat des Agents des Télécommunications (SYNASTIC-SYATEL), ont organisé conjointement une assemblée générale (AG) extraordinaire, en présence du personnel du Groupe Sotel-Tchad.



Cette AG a eu lieu ce jeudi 23 août 2024, au sein de la centrale de Ridina. A cette occasion, le chargé des revendications syndicales de la société Sotel-Tchad, Tidjani Mahamat Adoum, a situé l'objectif de cette Assemblée général extraordinaire qui, selon lui, vise à échanger autour de la situation que traverse la société Sotel-Tchad, et proposer une piste de solutions.



Tidjani Mahamat Adoum a rassuré leur détermination pour rehausser le blason, et dénoncer la menace déstabilisation de la société Sotel-Tchad. Il a déclaré que le ministère en charge des Télécommunications a octroyé la gestion de la fibre optique qui devrait couvrir l'ensemble du territoire national aux entreprises privées.



Ensuite, le chargé des revendications syndicales a donné un éclaircissement sur le libre optique. Il a indiqué que ce projet de fibre optique a été monté pour relancer la société Sotel-Tchad et ses démembrements, mais elle a été morcelé pour le compte une entreprise privée.



Le chargé des revendications syndicales de la Sotel-Tchad, Tidjani Mahamat Adoum a martelé lors de cette AG leur permettra de dégager les difficultés et proposer des solutions. Lors desquelles, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités, notamment l'application du décret 430, la vente des terrains de Sotel-Tchad occupés par des particuliers pour investir dans la société, la nomination des cadres de Sotel-Tchad au sein de la direction générale et le paiement régulier des salaires.