Tchad : le SYNDAD appelle à l'intervention du Président pour résoudre les problèmes de la douane

Parmi les problèmes soulevés, on peut citer le non-respect des textes, le trafic d'influence et le favoritisme qui sévissent au sein de la douane. Le SYNDAD a appelé à l'intervention urgente du président de transition MAHAMAT Idriss Deby pour résoudre ces problèmes.



Lors de ce point de presse, MBAIHOGUENON TANANGUEM JUDE a rappelé que le statut particulier des agents des douanes est un droit inaliénable prévu par la loi numéro 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique. Il a souligné que personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, ne peut restreindre l'exercice de ce droit aux fonctionnaires des douanes. Le président du SYNDAD a dénoncé les pratiques informelles et irrationnelles qui vont à l'encontre du statut juridique de la douane tchadienne.



Il a également critiqué l'ingérence de certaines autorités civiles et militaires dans la gestion de la douane, notamment à travers le trafic d'influence. Ces autorités imposent des bénévoles, des retraités et des agents d'autres corps à des postes de responsabilité techniques, tandis que les douaniers professionnels et expérimentés sont laissés pour compte.