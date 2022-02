Tchad : le Salamat peaufine sa stratégie provinciale de développement pastoral

Clôture ce 25 février 2022 de l'atelier d'élaboration de la stratégie provinciale du développement pastoral du Salamat, organisé par la plateforme pastorale du Tchad en collaboration avec le programme PASTOR. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Durant trois jours d'intenses activités en plénière et travaux en groupe, l'atelier d'élaboration de la stratégie provinciale du développement pastoral du Salamat est clôturé par le premier magistrat de ladite province. Au cours des échanges, les participants ont ressorti les potentialités, les contraintes, les dynamiques économiques et commerciales ainsi que la vision et les orientations stratégiques du développement pastoral.



Le coordinateur du PASTOR (Programme d'appui structurant du développement pastoral) Sud/est, Habib Abani affirme que les interventions ont été très riches et ont permis de recueillir beaucoup de données et connaissances de la province. Ces assises viennent clôturer une longue série d'ateliers de concertation qui ont commencé depuis 3 ans dans les sous-préfectures et départements de la province pour aboutir prochainement à la rédaction du document de la stratégie pastorale provinciale du Salamat.



Mettant un terme à l'atelier, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, a fait savoir que les participants ont apporté des contributions significatives sur les contraintes et les potentialités du développement de l'élevage, avant de poursuivre que les résolutions et réflexions de haut niveau auront un impact positif sur le devenir du pastoralisme dans la province du Salamat.



Des recommandations relatives à l'aménagement en infrastructures pastorales et communautaires ont été également évoquées.