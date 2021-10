TCHAD Tchad : le Salamat se penche sur son développement territorial et la gestion intégrée

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 28 Octobre 2021



Les membres du Comité provincial d'actions (CPA) et les Comités départementaux d'actions (CDA) du Salamat sont en formation sur le développement territorial et la gestion intégrée et concertée. Un atelier de formation des membres du CPA et des CDA s'est ouvert ce 27 octobre. La cérémonie officiant les travaux, est présidée par Abdoulaye Ibrahim Siam, gouverneur de la province du Salamat.

Ils sont quarante participants, membres du Comité provincial d'actions (CPA) du Salamat et des Comités départementaux d'actions (CDA) du département de Bahr-Azoum et d'Aboudeïa à être formés du 27 au 29 octobre sur le thème : "développement territorial, gestion intégrée et concertée".



Le gouvernement tchadien et l'Union européenne ont signé une convention de financement pour mettre en œuvre le Programme d'appui à la gestion concertée des aires protégées et écosystèmes fragiles du Tchad (APEF) qui s'inscrit dans le cadre du Programme indicatif national (PIN) du 11ème FED (Fonds européen de développement).



Un des projets issus de ce programme est le projet « d'Appui au développement et à la mise en œuvre d'un modèle concerté et intégré de conservation du grand écosystème fonctionnel de Zakouma (GEFZ) ».



Il est mis en œuvre par l'Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN) en consortium avec l'Agence de développement économique et social (ADES), l'Association pour l'écodéveloppement et l'autopromotion rurale au Sahel (SAHEL-ECODEV), l'Association MOUSTAGBAL « Avenir » et l'Association pour le développement des organisations paysannes (ADOPE).



Ndomassal Néhémie, Chef de projet UICN, a exprimé sa reconnaissance aux autorités pour avoir présidé la cérémonie, et adressé ses remerciements aux participants pour avoir honoré de leur présence, cette "formation qui a une importance capitale pour le bien-être de la population".



Ouvrant officiellement les travaux, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam fait savoir que la province du Salamat connue sous le vocable de "grenier du Tchad", est une zone à vocation agrosylvopastorale par excellence. Elle alimente une grande partie du pays.



« En votre qualité de membres du CPA et des CDA, vous êtes les représentants et techniciens dans la province, chargés de la planification des actions du développement territorial », a-t-il ajouté, s'adressant aux participants.



De manière globale, le projet vise à contribuer à la conservation durable et concertée de la faune sauvage, de la biodiversité et d'autres patrimoines du Tchad au bénéfice des populations.



Le « renforcement des capacités des acteurs locaux notamment les Organisations de la société civile (OSC), les organisations villageoises, le Comité provincial d'actions (CPA) et le Comité départemental d'actions (CDA) », est l'une des activités inscrites pour le démarrage opérationnel du projet qui intervient dans trois provinces, à savoir : le Moyen Chari, le Guéra et le Salamat.





Dans la même rubrique : < > Tchad : des équipements médicaux et fournitures scolaires offerts au Batha Tchad : les recrutements sont lancés à l’Université Polytechnique de Mongo رئيس البلدية يسجل زيارة إلى مقبرة توكرا لتفقد أوضاع العاملين فيها Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)