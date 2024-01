Tchad : le Scrabble, une alternative pour cultiver l'esprit de la jeunesse !

Le Scrabble est un jeu de société ou sport cérébral qui consiste à former des mots entrecroisés sur une grille, avec des lettres de valeurs différentes.



Les cases de couleur sur la grille permettent de multiplier la valeur des lettres ou des mots, et le vainqueur est le joueur qui cumule le plus grand nombre de points, à l'issue de la partie. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des jeux les plus populaires au monde.



Cependant, dans une société comme la nôtre, où les jeunes s'adonnent souvent à des activités moins bénéfiques, telles que les jeux de cartes et autres, la pratique du Scrabble peut être envisagée comme une solution pour cultiver leur jugement. Il est important de noter que cet exercice cérébral favorise l'enrichissement culturel et intellectuel.



Il n'est donc pas rare de constater que les habitués de ce jeu ont une meilleure maîtrise du vocabulaire français, notamment pour les francophones.



De plus, il est essentiel d'encourager la jeunesse tchadienne à s'adonner à ce jeu, qui peut contribuer à son épanouissement culturel et intellectuel. Organiser des concours de Scrabble, pour récompenser les meilleurs compétiteurs, est également une idée à considérer.



En fin de compte, le Scrabble demeure avantageux pour la jeunesse tchadienne, par rapport à d'autres activités moins éducatives, telles que les jeux de cartes, la consommation abusive d'alcool et de cigarettes. Encourager cette pratique contribue à renforcer notre quotient intellectuel, notre culture générale et notre vocabulaire.