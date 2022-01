Tchad : le Sila a commémoré la fête des armées

À l'instar des autres provinces, la fête des armées a été célébrée le 31 décembre 2021 à Goz Beida, au Sila, en présence du secrétaire général provincial Sadick Gadar Ambary.



Le commandant de la zone de défense et de sécurité n°11, l'officier Egreï Angri Guidam a adressé ses remerciements au président du Conseil militaire de transition (CMT) pour l'augmentation de l'indice de rémunération des militaires et les réformes entreprises.



Le secrétaire général provincial Sadick Gadar Ambary a exhorté les forces de défense et de sécurité à garder le même élan tourne pas trahir la confiance des autorités.