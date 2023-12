Tchad : le Sila célèbre le 33ème anniversaire de la liberté et de la démocratie

Dans son discours, le gouverneur Ismeïl Yamouda Djorbo a souligné les transformations du Tchad depuis 1990, passant d'un État dépourvu d'infrastructures et de services sociaux de base à un État modèle en matière de paix et de sécurité. Il a rendu hommage aux efforts, à la clairvoyance et au courage des forces de défense et de sécurité, faisant du Tchad un havre de paix accueillant des réfugiés soudanais.



Ismeïl Yamouda Djorbo a exhorté la population à participer activement à cet exercice citoyen du référendum et à préserver la paix et la sécurité, essentielles pour le développement durable du pays.



La cérémonie s'est conclue par un défilé militaire, des partis politiques, des élèves, et d'autres groupes.