Tchad : le Soum Djargaye, moment de gaieté autour des récoltes près de Bongor

Un rendez-vous culturel qui se célèbre chaque année, la fête de Soum Djargaye vise à promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles Massa. C’est la fête traditionnelle de la récolte des communautés vivantes autour de la ville de Bongor. À l’origine, cette fête était un rassemblement et des retrouvailles. C'est une fête qui permettait aux jeunes de rencontrer leurs partenaires, bref un moment où s’opère le choix d’une épouse ou d'un époux.



Le Soum Djargaye concoure également à des activités régulières ou ponctuelles, qui visent plus largement le renforcement du vivre-ensemble, le maintien de la paix et de l’identité des Massa et d’autres communautés qui célèbrent cette fête depuis plusieurs décennies.



Le chef du village de Guizedé Massa dit que cette fête a été instaurée par les ancêtres pour célébrer la production et remercier Dieu pour l’abondance. Elle était une occasion pour les jeunes garçons de montrer leur force et de choisir leur femme.