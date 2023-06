TCHAD

Tchad : le Syndicat de la Chambre des Mines appelle à la mise à jour des données des sociétés minières

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Juin 2023

Le Syndicat de la Chambre des Mines du Tchad, par la voix de son président Moudjib Mahamat Yacoub Dabio, a émis un communiqué de presse invitant toutes les sociétés minières et les carrières détenant des permis et des autorisations délivrés par le Ministère des Mines et de la Géologie à se présenter au siège de la SONEMIC avant le 25 juin 2023. L'objectif de cette démarche est d'effectuer un contrôle digital et de mettre à jour la situation administrative et financière de ces entreprises.