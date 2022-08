Tchad : le Tchad célèbre la journée mondiale d'aide humanitaire

La communauté humanitaire et le gouvernement de la République du Tchad célèbrent la Journée mondiale de l’aide humanitaire, avec les personnes affectées.



C'est le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, et la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad et coordonnatrice humanitaire, qui ont lancé, ce jeudi 18 août au centre de santé d’Atrone, les activités de célébration de la Journée mondiale de l’aide humanitaire (JMAH), édition 2022.



La Journée mondiale de l’aide humanitaire est l’occasion de rappeler les défis multidimensionnels auxquels plus de 38 organisations humanitaires s’activent à répondre au Tchad, dont l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les mouvements forcés de populations (causés par l’action des groupes armés non-étatiques et l’instabilité dans certains pays voisins), mais aussi les effets du changement climatique.



C'est autour du thème : « Il faut tout un village », tiré d’un dicton anglais « It takes a village to raise a child », que la communauté humanitaire, en étroite collaboration avec le gouvernement tchadien, a remis des dons constitués de médicaments, de kits de dignité et de matériel de salubrité, au centre de santé d’Atrone, situé dans le 7ème arrondissement, et dans le centre SOS Villages d’Enfants à des ménages sinistrés des inondations dans le 8ème arrondissement de la ville de N’Djamena.



Pour rappel, plus de 41 000 personnes sont sinistrées dans la capitale tchadienne cette année. « Il faut donc tout un village pour ouvrir une école, créer des points d’eau, construire des latrines, ouvrir un centre de santé ou construire des abris. C’est cet effort collectif qui est célébré cette année », a déclaré Violet Kakyomya, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad et coordonnatrice humanitaire.



Face à ces défis, les partenaires techniques et financiers du Tchad restent engagés auprès de ce dernier, pour apporter une aide humanitaire d’urgence aux personnes les plus vulnérables. « Je voudrais rendre un hommage mérité à l’ensemble des acteurs humanitaires, particulièrement ceux qui s’engagent au sein de leurs communautés, à aider et soutenir leurs semblables. Je n’oublie pas les partenaires techniques et financiers qui continuent de soutenir le Tchad dans son effort de réponse aux besoins les plus urgents des communautés affectées, et cela malgré la multiplicité des crises à travers le monde pour lesquelles ils sont sollicités », a déclaré Moussa Batraki, ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, à l'occasion dudit événement.



Il faut dire qu’en décembre 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies a institué le 19 août comme « Journée mondiale de l’aide humanitaire », en l’honneur des 22 humanitaires qui avaient tragiquement perdu la vie, lors d’un attentat contre le Bureau des Nations Unies à Bagdad, en Iraq, le 19 août 2003. Plusieurs autres villes nationales vont célébrer cette journée ce 19 août 2022, à savoir, Abéché à l’Est, Goré au Sud et Bol à l’Ouest.