Tchad : le "Woman Entrepreneurship Days" valorise le potentiel féminin

Les activités de la 3ème édition du Woman Entrepreneurship Days ont pris fin vendredi à la Maison de la Femme. L'évènement a été axé sur le thème : "soif d'entreprendre ! 72h pour acquérir un métier et devenir autonome".



Le Woman Entrepreneurship Days est l'initiative de l'association "Femme Aussi", une organisation féminine qui a pour but de promouvoir l'art et l'entrepreneuriat féminin. Depuis trois ans, "Femme Aussi" oeuvre en faveur de l'insertion de la junte féminine dans la vie active, à travers notamment des formations.



La représentante du ministre de la Femme et de la Protection de petite enfance estime que "la femme constitue de nos jours l'un des nouveaux leviers de la croissance économique (...) L'entrepreneuriat féminin constitue l'un des moteurs de l'autonomisation économique de la femme".