Tchad : le bilan sécuritaire du réveillon de Noël en baisse par rapport à l'année dernière

Pour la ville de N'Djamena, 85 cas d'accidents de la voie publique ont été enregistrés, parmi lesquels un mortel, 18 graves, 64 légers, deux chutes libre et deux cas avec délit de fuite.



En province : trois cas de coups et blessures volontaires ont été dénombrés à Koumra, au Mandoul.



Comparativement à l'année précédente, le nombre de cas est en baisse, indique le commissaire divisionnaire de police Paul Manga. Il félicite la population et l'exhorte à maintenir le cap.