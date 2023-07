Tchad : le bloc fédéral demande un référendum clair sur la forme de l'État

Les membres du gouvernement ont interprété de manière grossière et erronée les résolutions du dialogue en réponse aux questions écrites posées par le président de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de constitution. Le bloc fédéral dénonce cette mauvaise foi du gouvernement, qui semble vouloir passer en force et ignorer les attentes du peuple tchadien et des partenaires internationaux.



Le bloc fédéral rappelle l'importance capitale de la question de la forme de l'État pour le peuple souverain. Selon les résolutions du dialogue, il est nécessaire d'organiser un référendum unique portant sur la question de la forme de l'État et celle de la constitution réaménagée de 1996. Le bloc fédéral insiste sur le respect de cette résolution et souligne que les deux projets de constitution, celui de l'État unitaire et celui de l'État fédéral, doivent être soumis directement au peuple.



Le bloc fédéral met en garde contre les conséquences d'une interprétation tronquée des résolutions du dialogue et appelle à la responsabilité du président de transition pour poser clairement la question au souverain national lors du prochain référendum. Il dénonce également le comportement curieux du président du Conseil national de transition, qui a reçu une proposition de loi portant projet de constitution fédérale sans en informer le bureau ni les conseillers nationaux, violant ainsi la procédure d'adoption devant l'assemblée.



Enfin, le bloc fédéral invite la population tchadienne à prendre conscience des enjeux et souligne l'importance d'expérimenter la fédération pour mieux évaluer et déterminer la forme de gouvernance la plus appropriée pour le développement du Tchad.