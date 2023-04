Tchad : le bloc fédéral du Moyen-Chari conteste les démembrements de la CONOREC

C’est à travers un point de presse tenu ce 18 avril 2023 par le coordonnateur du bloc fédéral du Moyen-Chari, Mamadou Maindoh.



A cette occasion, ce dernier a alerté l’opinion provinciale et nationale sur les montagnes d’irrégularités et des manœuvres sournoises qui ont incontestablement couronné les installations des démembrements de la CONOREC des différents départements du Moyen-Chari.



Mamadou Maïndoh souligne que l’organisation du référendum organisé, est une unique opportunité pour la fédération, seul gage de la stabilité politique et sociale, du renforcement de l’Etat de droit et de la sécurité juridique, et de l’affectation judicieuse des ressources publiques au Tchad.



Par ailleurs, le coordonnateur du bloc fédéral du Moyen-Chari, rappelle à l’ordre certains chefs de canton qui ont fait pression sur les représentants des partis politiques, allant jusqu’à s’opposer aux propositions des noms et à imposer leurs choix.



Selon lui, ce comportement n’est pas digne d’un chef de canton. Il faut noter que le bloc fédéral du Moyen-Chari est composé des partis politiques suivants : CDF, PDI, PAP/JS, UN NOUVEAUJOUR, FPF, MPTR, URDT, UNDT, DARNA et CDS.