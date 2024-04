Tchad : le bureau de soutien au MPS 'Front des Jeunes pour la Paix et le Développement' en action

Dès 13h, la cour du palais était remplie de militants et sympathisants soutenant la candidature du Président de Transition. Des parades de motos et de minibus ont animé les lieux pendant des heures en attendant l'arrivée des officiels. À l'intérieur du palais, une foule immense, vêtue de T-shirts bleu ciel et agitant des drapeaux, dansait au rythme d'une musique entraînante.



À 18h, Docteur Mahamat Guindé et sa délégation ont fait leur entrée dans le couloir pour la cérémonie. Après la lecture des décisions, certains membres du bureau de soutien, nommé Front des Jeunes pour la Paix et le Développement, ont été installés. Dans son discours de clôture, Mahamat Guindé, chargé des bureaux de soutien du Mouvement Patriotique du Salut, a encouragé les jeunes militants : "Vous êtes maintenant installés. Je tiens à vous saluer pour votre engagement et dévouement qui nous propulsent vers une victoire écrasante. Dans deux jours, nous irons mobiliser nos populations pour la cause d'un Tchad Uni."



Il a exhorté les jeunes à travailler en étroite collaboration avec les structures de base du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) et d'autres plateformes pour que leur contribution soit significative. "Intensifiez vos actions afin de garantir la victoire à notre candidat dès le premier tour," a-t-il conclu.