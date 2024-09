Tchad : le bureau pays du FES PSCC organise un forum pour la paix et la sécurité au Sahel

La représentation du bureau Paix et Sécurité Centre de Compétence Afrique Subsaharienne de la Friedrich Ebert Stiftung (FES PSCC) du Tchad, organise un forum dans le cadre du programme Jeunesse Engagée pour la Stabilité au Sahel. C'est une initiative des jeunes du Tchad, membres de ce programme.



Ce forum est placé sous le thème : « jeunesse et citoyenneté active au service de la paix et de la sécurité au Sahel ». Historiquement, ce programme Jeunesse Engagée pour la Stabilité au Sahel a été initié en 2022 par le bureau FES PSCC à Dakar au Sénégal.



Le lancement de ces assises qui dureront trois jours a eu lieu ce mardi 17 septembre 2024 à N'Djamena, au Centre d'études et de formation pour le développement (CEFOD). Ce forum a pour objectif de créer un cadre favorable à l'implication et à la promotion de la participation des jeunes dans les stratégies de stabilisation et de sécurisation de l'espace Sahel.



Ces assises visent principalement à servir de cadre de réflexion pour encourager la participation et l'intégration significative des jeunes dans toutes les sphères de la paix et de la sécurité ; à changer le discours négatif et erroné sur la « jeunesse » comme synonyme de problèmes ; à optimiser leur contribution à la paix et à la sécurité et, vulgariser le rôle positif des jeunes à la paix et à la sécurité au Sahel.



Au total, 35 jeunes acteurs des organisations de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des partis politiques et étudiants universitaires, participent à ce forum. Lors du lancement de ce forum, la représentante pays du FES PSCC, Mariam Mahamat Mourba, s’est exprimé sur l'importance de ce forum qui selon elle, est une opportunité pour échanger, apprendre et proposer des solutions innovantes.



Elle a poursuivi son discours en ces termes : « Nous devons saisir cette chance pour renforcer notre engagement envers la paix, la justice et le développement durable ». Mariam Mahamat Mourba n'a pas manqué de rassurer les participants en soulignant que leurs voix, leurs actions et leur détermination, sont les clés pour bâtir un Sahel plus sûr, plus prospère et plus uni.



Enfin, elle a aussi encouragé les participants à participer activement aux discussions, à poser des questions, à proposer des solutions et à collaborer avec leurs pairs.