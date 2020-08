Tchad : le calendrier de la rentrée scolaire va être révisé

Le calendrier fixant les dates de reprise des cours dans les classes intermédiaire et pour la rentrée scolaire 2020-2021 va être révisé. La décision a été prise ce vendredi au cours d'une réunion d'évaluation des préparatifs, en présence du ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, et du secrétaire d’État à l’Education nationale et à la Promotion civique, Moustapha Mahamat Talko.



Selon le ministère de l'Éducation nationale, ce calendrier à réviser fixe la reprise des cours dans les classes intermédiaires pour le 15 septembre 2020 (activités pédagogiques pour le compte de l’année scolaire 2019-2020) et la nouvelle année scolaire le 19 octobre 2020.



Le ministre Aboubakar Assidick Tchoroma a demandé aux membres du Comité scientifique de réponse éducative au Covid-19 (CRSE) de "rendre public, le plus tôt possible, un nouveau calendrier beaucoup plus réaliste, pour que les cours reprennent sur l’ensemble du territoire nationale, sans disparité."