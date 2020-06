Tchad : le centre Dakouna Espoir célèbre la journée de l'enfant africain

Placée sous le thème '' Une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée à tous les enfants de l'Afrique'', la 24e édition de la journée de l'enfant africain -qui doit être célébrée ce 16 juin 2020- a été commémorée par anticipation ce lundi 15 Juin au centre DAKOUNA Espoir.



DAKOUNA Espoir est une association qui depuis 2015, intervient d’urgence auprès des enfants de couche marginalisée et stigmatisée. Elle recueille les enfants ''dits'' de la rue, se charge de leur rééducation et de leur réinsertion socio- professionnelle.



La cérémonie s'est accentuée autour d’une mise en scène de danse et d'une conférence de presse qui a mis en relief le thème ''Quelle éducation pour les enfants de rue en grand danger'', ramenant les difficultés dans le contexte tchadien. Pour le directeur de ce Centre, Aleva Ndavogo Jude, « le droit à l’éducation est vital pour le développement économique, social et culturel de toutes les sociétés. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l’école et bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir ». Mais qu’en est-il pour les enfants qui sont dans les rues ? S’interroge-t-il. Voici la question qui nous interpelle tous, que ce soit le gouvernement ou les organisations des sociétés civiles a complimenté Aleva Ndavogo Jude.



« Il est important de souligner que les solutions de sortie de rue ne sont ni simple, ni linéaire. Elles exigent du temps, du professionnalisme, du tact et de la pertinence. Elles exigent également des moyens conséquents pour avoir des résultats durables » , accentue une fois de plus Aleva Ndavogo Jude.