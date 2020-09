Tchad : le centre Dakouna Espoir reçoit un don pour renforcer la prise en charge des enfants

Abdel-Azize Hissein Adiko a salué le courage, la détermination et l'esprit humanitaire de l'initiateur du centre Dakouna Espoir qui accueille et forme des enfants victimes de troubles sociaux.



"Nos actions convergent et nous suivons les mêmes objectifs, ceux du bien-être des enfants défavorisés. Ce genre d'initiative peut donner plus de sourire aux enfants et aux personnes démunies", a-t-il indiqué.