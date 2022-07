Tchad : le championnat national de football est lancé !

Dans son allocution d'ouverture, le vice-président du comité de normalisation du football, Naïr Abakar, a relevé que ce championnat est une étape importante dans l'action de normalisation.



"Elle permet au football et footballeurs d'exister, de vibrer, et de pratiquer cette activité qui leur tient à cœur", a-t-il dit, ajoutant que le football est plus qu’un sport, il est le prolongement de la vie.



"Nous avons besoin de sponsors, de structures légales, de temps, car rien de solide ne s'est jamais construit dans la précipitation", a plaidé Naïr Abakar.



Pour le ministre en charge des sports, Mahmoud Ali Seïd, l'année des sports porte déjà ses premiers fruits car le public renoue avec les stades. Il exhorté les joueurs au fair-play et au jeu bien construit dans un esprit pacifique.