Tchad : le championnat provincial de football draine la foule à Goz Beida

Au Sila, à l'Est du Tchad, les jeunes ont la balle au pied, tandis que la province toujours sous état d'urgence, renoue avec la paix et la sérénité. A Goz Beida, chef-lieu de la province, deux équipes de la province ont disputé ce lundi soir un match de championnat provincial pour la 8ème journée de la phase aller. Il s'agit de RFC Renaissance Football Club et Elect Sport.



La foule était au rendez-vous pour l'évènement. De nombreux supporteurs et spectateurs venus des différents quartiers de la ville ont fait le déplacement pour suivre le match.



Le match a été très vif et dynamique entre les deux équipes. C'est le n°10, Yassin, d'Elect Sport qui a ouvert le score dans la première mi-temps, tandis qu'une faute a permis à RFC Renaissance d'égaliser.



A la 70ème minute, Abdabay, le n°8 d'Elect Sport a inscrit un deuxième but.



Le match a pris fin sur un score de 2-1 en faveur d'Elect Sport.



La ligue provinciale de football a relancé les compétitions depuis samedi 16 novembre 2019, après un arrêt suite à l'état d'urgence.