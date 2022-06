Tchad : le championnat zonal de football de la zone 3 lancé à Massakory

"Le football c’est le sport roi et il va être au devant. Aujourd’hui le Tchad traverse une phase particulière, c’est pourquoi à travers le sport, nous voulons donner un cacher particulier à la marche que connaît le pays", a dit le ministre.



La gouverneure de la province de Hadjer-Lamis, Amina Kodjiana, a exhorté les joueurs à faire valoir cet esprit de brassage et de communion afin que les cœurs et les âmes des tchadiens ne soient qu’un. Elle a relevé que le sport est un élément fédérateur.



Ces matchs zonaux se joueront en aller-retour en vue de former la meilleure team.



Le match d’ouverture a opposé AS Santé de Dababa (championne de la province de Hadjer-Lamis) à Olympique de Mao (championne de la province du Kanem). Il a pris fin sur le score de 2-2.