Tchad : le championnat zonal lancé à Mongo, As Mirim et une équipe d'Ati se sont confrontés

Le championnat zonal a été lancé vendredi à Mongo, en présence du secrétaire général de la province du Guéra Djerambeté Dingamyo, du maire de la commune de Mongo, du secrétaire général du département du Guéra, et des autorités civiles et militaires.



Comme annoncé par la Fédération tchadienne de football association (FTFA), il se tiendra du 20 au 26 août et du 10 au 22 septembre 2020 les compétitions zonales et nationales sur l'ensemble du pays.



Le coup d'envoi du match 90 minutes a été donné à 15h40.



Le match d'ouverture du championnat a opposé l'équipe de As Mirim de Mongo à celle d'Ati. Plus de 1000 supporters des deux camps ont inondé le stade Idriss Miskine de la ville.



Après 45 minutes de jeu intense, les deux équipes sont sorties à la mi-temps sur le score de 0 à 0. Après leur retour et malgré les occasions de deux côtés, les deux équipes ont gardé le même score 0-0 jusqu'à la fin du match.



Les deux équipes vont s'affronter dimanche pour un match retour.