Tchad : le chef d'état-major des armées en mission dans les zones d'opérations au Nord

Le chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général de corps d'armées Abakar Abdelkerim Daoud, est en mission depuis quelques jours au Nord du Tchad, à la tête d'une délégation de hauts gradés de l'armée.



La mission vise notamment à s'imprégner de l'état de la logistique et de l'arsenal militaire, recueillir les doléances et donner des orientations précises.



Dans les zones d'opération du Tibesti, le général s'est rendu à Wour où un bataillon du G5 Sahel est déployé, à proximité de la frontière avec le Niger. Il a également inspecté la base de Kouri Bougoudi, après une visite au commandement de la Légion n°1 de gendarmerie nationale. À Bardaï, le CEMGA s'est entretenu avec le commandant de la zone de défense et de sécurité n°1.



Les zones d'opération de Tanoua, Miski et Faya ont constitué les étapes suivantes de la mission.



La délégation du CEMGA est composée notamment du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Mahamat Souleymane, le directeur de la réserve stratégique des armées, le général Oumar Déby Itno, et le directeur du service administratif et financier des armées, le général Ousmane Brahim Djouma.