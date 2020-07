Tchad : le chef de l'État a pris part à la prière de l'Aïd à la grande mosquée de N'Djamena

La prière de l'Aïd El-Adha a eu lieu vendredi matin à la grande mosquée Roi Fayçal de N'Djamena, en présence du chef de l'État, des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et de plusieurs officiels.



Les mesures barrières contre la pandémie de coronavirus ont été respectées. Le président Idriss Déby et l'ensemble des fidèles musulmans présents ont porté un masque, tout en évitant de se serrer les mains.



"Qu'Allah exauce nos prières et que Sa Félicité infinie accompagne la marche de notre pays sur la voie de la prospérité économique et sociale", a déclaré le chef de l'État.



À la fin de la prière, le président a invité les citoyens à respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Il a également prôné un message d'unité et de paix.



Déby a appelé à un usage sain des réseaux sociaux, rappelant que des relents de communautarisme mettent à mal la cohésion.



Détails à suivre.