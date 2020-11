Tchad : le chef de l'État encourage les entrepreneurs à faire mieux et plus

N'Djamena - Le président de la République et la Première Dame ont visité mercredi les stands des entrepreneurs tchadiens au Radisson Blu où se déroule les activités de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME).



"J’apprécie particulièrement le talent et le génie de nos entrepreneurs en matière de transformation des produits locaux", a déclaré Idriss Déby.



Le président "encourage tous les entrepreneurs tchadiens à faire mieux et plus".



La SME est marquée par plusieurs activités. Au programme de ce mercredi, une caravane de l'entrepreneuriat, le Diplomatic Meet-Up ou encore le Talent de Génie.