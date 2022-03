Tchad : le chef de la communauté Boua installé par le chef traditionnel de Sarh

C’est dans une ambiance des danses traditionnelles des Boua et d’autres communautés que cette cérémonie s’est déroulée. Souhaitant la bienvenue aux invités, la présidente du comité d’organisation, Mme Achta Nargaye a vivement remercié tous les parents et amis des différentes contrées pour leurs contributions multiformes qui ont permis la réussite de cette cérémonie. Elle a demandé à ses frères et sœurs Boua d’être unis et soudé afin d’aider leur nouveau chef.

Le représentant du Chef de Canton de Korbol, Oueddo Babol, a pour sa part félicité et encouragé Issa Kara, nouveau chef de la communauté Boua. Vu la distance qui sépare le canton Korbol de Sarh, Oueddo Babol lui a demandé d’être les yeux et les oreilles du chef de canton de Korbol auprès de l’administration publique.



​Présent à cette cérémonie, le représentant de tous les chefs des communautés de la province du Moyen-Chari, Bety Emmanuel, a demandé aux uns et aux autres, surtout aux jeunes, d’aider leur nouveau chef car les tâches qui l’attendent sont immenses.