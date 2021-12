Tchad : le chef de la communauté Ngam installé à Sarh

C’est une marrée humaine qui était présent à cette cérémonie, agrémentée par des danses traditionnelles Ngam et Sarakaba.



Une minute de silence a été observé en mémoire de feu Nahormadje Bealoum qui fut chef de cette communauté.



La vice-présidente du comité d’organisation, Line Livorice, a demandéà ses frères et sœurs d’être unis et soudés autour de leur chef afin qu’il puisse diriger cette communauté dans l’amour et la paix.



Présent à cette cérémonie, le chef de canton de Maro, Kemnel Taguina Marcel, a promis d'apporter tout son soutien dans cette noble tache.



Installant le nouveau chef de communauté Ngam dans ses fonctions, le chef traditionnel de Sarh, Mahamat Moussa Bézo, lui a demandé d’être un chef exemplaire, sincère et à l’écoute de sa communauté, tout en prônant le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Ceci pour le bien-être de sa communauté.



Remerciant tous les invités présents à cette cérémonie, le chef de la communauté Ngam, Keïta Nadjalbaye Lonira, a demandé le concours de tout un chacun afin de bien accomplir les taches qui lui ont été confiées. Car selon lui, il est appelé à servir la communauté Ngam avec loyauté et amour.



La remise des cadeaux au nouveau chef de la communauté Ngam et un cocktail ont mis un terme à cette cérémonie.