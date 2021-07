Tchad : le chef de la diplomatie a reçu une délégation de l’UA

Une forte délégation de l’instance continentale dirigée par le président de la Commission Justice, Paix et Sécurité de l’Union Africaine, l’ambassadeur Bankole Adeoye, a été reçue en audience, dans la matinée du jeudi 08 juillet 2021, par l’ambassadeur Chérif Mahamat Zène, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Étranger. Cette rencontre, entre les diplomates panafricains et le chef de la diplomatie tchadienne, a porté essentiellement sur les mécanismes du soutien et d’accompagnement de l’Union Africaine au processus de la transition en cours.



L’Union Africaine sera aux côtés du Tchad, a fait savoir Bankolé Adeoye qui par cette visite au Tchad, renouvelle l’engagement de l’institution panafricaine à soutenir les autorités tchadiennes pour la réussite de la transition, au bénéfice du Tchad mais aussi du continent. L’hôte de l’UA a également rappelé que le Tchad est un partenaire privilégié dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.



Pour cette visite de travail au Tchad, l’ambassadeur Bankolé Adeoye est accompagné par : Mme Mukondeleli, chef par intérim de la Division Médiation et Dialogue ; Pascal Yao Konan, chargé du dossier Afrique Centrale ; Isevboje Sunday Imosemi, assistant technique du Commissaire ; Amadou Diangue, coordonnateur du MSUA ; Mme Nestanet Tekeda Alemu, officier politique, division de la Médiation et du Dialogue.