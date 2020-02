Tchad : le chef de la diplomatie congolaise reçu à la Présidence

Le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha, s'est entretenu samedi à N'Djamena avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso.



Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, Cherif Mahamat Zène et le conseiller diplomatique du chef de l’Etat, Acheikh Ibn Oumar, ont pris part à l'audience.



Le chef de la diplomatie Jean Claude Gakosso a indiqué qu’il a été dépêché par le président Sassou Nguessou pour remettre un pli fermé relatif à la crise libyenne, qui est une préoccupation de tous les instants pour les deux chefs d’Etat mais aussi tous les pays voisins de la Libye qui souffrent de la situation.



Pour le ministre congolais, les africains doivent s’investir pour régler cette crise créée par les autres.



« Il n’y a aucune raison que la primauté revienne aux occidentaux. Nous avons des capacités intellectuelles et la sagesse africaine pour imaginer des solutions au drame libyen », a déclaré l’émissaire congolais.