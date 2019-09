Tchad : le chef de la diplomatie rassure le corps diplomatique sur l'état d'urgence et les élections

Le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zene s’est exprimé ce mercredi à N'Djamena devant 29 membres du corps diplomatique et consulaire accrédité au Tchad.



Il a relevé que le pays traverse de graves conflits intercommunautaires, mettant à mal la cohésion nationale et le vivre-ensemble et justifiant l’état d’urgence.



Le ministre a assuré que « le gouvernement s’est engagé devant la représentation nationale à mener les opérations de sécurité dans les zones touchées par l’état d’urgence dans un cadre strictement légale ». Il a toutefois expliqué que la situation exceptionnelle impose des restrictions des libertés encadrées par la loi.



« Aucune action arbitraire portant atteinte aux droits et libertés des citoyens ne sera tolérée. Le chef de l’Etat en personne y veille », a souligné le chef de la diplomatie. Il a également précisé qu’aucune entrave au processus électoral n’aura lieu. Il a indiqué que le rythme de progression vers l’organisation des élections s’est accéléré.



Il a expliqué que le « Tchad attend un appui conséquent et multiforme de tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. »



Par ailleurs, il a souligné que le gouvernement « invite l’opposition politique qui, pour diverses raisons et par divers subterfuges, cherche à décrédibiliser et à retarder le processus, à s’y engager de bonne foi pour le conduire ensemble à son terme ».