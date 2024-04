Tchad : le chef de mission Rakidji Ngomdjibaye en campagne de proximité pour MIDI à Moyo

Après avoir visité la sous-préfecture de Danamadji, la délégation a été chaleureusement accueillie par la population de Moyo. Un seul message était transmis : voter massivement pour le grand camarade MIDI dès le premier tour. Le choix idéal et crédible, selon eux, est le général MIDI, un homme d'action et de parole.



Le chef de mission, Rakidji Ngomdjibaye, a souligné que le général MIDI était le candidat numéro un, figurant en tête du spécimen de vote, et qu'il devait être le premier à Moyo le 6 mai. Il a demandé à la population de faire cette promesse et a brandi le spécimen de vote pour montrer le candidat de la coalition pour un Tchad uni, le grand camarade MIDI, le champion au Moyen-Chari.



La cheffe de mission de la coordination alfaris a déclaré qu'elle ne faisait pas campagne pour elle-même, mais qu'elle faisait de la politique pour améliorer les conditions de vie de la population. Elle a affirmé que le général MIDI était capable d'apporter ces améliorations et a demandé à la population de voter massivement le 6 mai.



La cérémonie s'est conclue par la distribution de supports de campagne et d'une enveloppe de motivation.