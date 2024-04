Tchad : le chef de mission du Moyen-Chari mobilise Korbol pour soutenir le candidat de la coalition

Korbol marque la sixième étape dans la tournée du chef de mission, qui reste confiant et déterminé à atteindre ses objectifs. Selon certaines sources, Korbol est une zone à risque, en raison des coupeurs de route et des bandits de grands chemins qui opèrent le long du trajet. Malgré cela, le chef de mission a pris la tête de la délégation et a emprunté la route vers Korbol, sans craindre les dangers.



Le camarade Rakidji Ngomdjibaye a eu l'honneur d'être chaleureusement accueilli par ses frères et sœurs de Korbol. "Je viendrai vers vous quelles que soient les conditions, car vous avez toujours été de fidèles militants qui ne trahissent jamais", a-t-il rappelé.



Le chef de mission était accompagné dans ce déplacement par le camarade Nanlangar Kodalbaye, directeur provincial de la campagne. La délégation a d'abord présenté ses civilités au chef de canton et lui a expliqué le but de sa visite.



Ensuite, une grande cérémonie a eu lieu pour lancer officiellement la campagne.



Le chef de mission a demandé à chacun de se mettre résolument au travail pour les jours restants.



"Korbol est un fief du MPS et répond favorablement à la coalition", a déclaré le directeur départemental de la campagne. "Nous allons tous voter en faveur de notre candidat, champion au Moyen-Chari, l'homme qui nous a promis de finaliser l'hôpital district de Korbol, en arrêt depuis longtemps", a ajouté le camarade Nanlangar Kodalbaye.



"Korbol donnera massivement sa voix le 6 mai au grand camarade le général MIDI, par ailleurs candidat champion au Moyen-Chari. Korbol me rassure, et je rentre confiant, et je ne vous abandonnerai jamais", a conclu le chef de mission.