Tchad : le chef traditionnel de Sarh met en garde contre une campagne de dénigrement

Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, a réagi ce 15 mars à des accusations circulant sur Internet l’accusant d’avoir fait imprimer des banderoles au nom de la population de Koumogo et Sandana pour amplifier la mobilisation afin d’accueillir le président du Conseil militaire de transition.



Il se dit très surpris des accusations à tort à son égard. Le chef traditionnel explique qu’il a été le tout premier à condamner sur sa page Facebook l’acte ignoble de Sandana.



Mahamat Moussa Bezo condamne ces actes de Sandana et demande que justice soit faite sur cette affaire.



En tant que personnalité morale, il a précisé qu'il n'a rien à voir avec des photos de publicité politique venant de Ndjamana. Il est plutôt de son devoir d'accueillir une autorité de marque dans sa cité. C'est pourquoi il n'a fait que jouer son rôle pour mobiliser la population afin d’écouter le chef de l'État qui a apporté un message de paix, d'unité et de justice.



Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, met en garde et compte poursuivre toute personne mal intentionnée en justice qui chercherait à ternir son image.