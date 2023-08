Tchad : le chef traditionnel de Sarh urbain appelle à la participation massive au recensement électoral

Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, a tenu un point de presse le 02 juillet 2023 au palais royal, pour abordert la question du recensement électoral.



Au cours de ce point de presse, le chef traditionnel de Sarh urbain a souligné son devoir, en tant qu'autorité traditionnelle de la ville de Sarh, d'interpeller la population, en particulier les jeunes âgés de 18 ans et plus, à se faire enrôler massivement, et à conserver précieusement leurs cartes d'électeur.



Cette démarche leur permettra d'accomplir leur devoir civique, lors du référendum, en choisissant librement la forme d'État qui conviendra à la gouvernance du Tchad.



Il a également demandé que la Commission Nationale Chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel (CONOREC), à élaborer un nouveau chronogramme complet du cycle électoral, incluant le référendum, les élections présidentielles, législatives et communales.



En conclusion, Mahamat Moussa Bezo a exhorté ses proches collaborateurs, notamment les personnes ressources, les sages, les chefs de quartier et de carré, les leaders religieux, et les chefs de communautés, ainsi que les chefs de famille, à sensibiliser davantage la population pour qu'elle se fasse recenser, avant la date de clôture du processus.