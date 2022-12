Tchad : le chef traditionnel de Sarh urbain offre des pagnes aux femmes journalistes

Sa Majesté Mahamat Moussa Bezo, chef de traditionnel de Sarh urbain encourage et félicite les femmes journalistes de la station provinciale l'ONAMA, celles de la radio communautaire Lotikho, ainsi que celles de la Garderie communautaire du quartier 15 ans de Sarh, pour leur remarquable travail.



Elles sont au total 22 bénéficiaires du personnel féminin, issues de l’ONAMA Sarh, de la Radio communautaire Lotiko/Sarh et de la Garderie communautaire de quartier 15 ans à recevoir chacune d'elle une étoffe de pagne.



Selon le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo, c'est à l'occasion des fêtes de fin d'année qu’il a bien voulu encourager et féliciter ces femmes travailleuses qui se donnent et continuent de donner le meilleur d'elles-mêmes dans l'exercice leur métier.



Mahamat Moussa Bezo a précisé qu'encourager une femme dans son métier, c'est contribuer au développement socioéconomique d'une nation, c'est aussi renforcer la paix, le vivre-ensemble et l'unité nationale. Pour finir, il leur a demandé de continuer dans la même lancer, de ne pas baisser les bras et être des actrices de développement et du changement.



Très émue de ce geste, Mme Diane Djimet, journaliste à la Radio Lotikoh de Sarh a, au nom de ses consœurs, remercié le chef traditionnel de Sarh qui a pensé à elles. Elle a ajouté que c'est la toute première fois qu'une autorité traditionnelle pense à elles.



Au passage, le chef traditionnel de Sarh urbain a aussi remis une attestation de reconnaissance à la station provinciale de l'ONAMA/Sarh, pour le travail abattu tout au long de l'année, en matière de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Recevant cette attestation de reconnaissance, le chef de la station provinciale de l'ONAMA/Sarh, Ahmat Daoud Adam, a remercié ce dernier pour ce geste et promet encore s'investir dans le travail avec ces agents, afin de toucher plus d’auditeurs et auditrices, pour un changement de comportement.