Tchad : le club de football YVES FC révise ses textes de base et a un nouveau dirigeant

Le club de football YVES FC a tenu son assemblée générale (AG) constitutive ce mercredi 28 août 2024 à N'Djamena, au centre culturel Al-Mouna. À l'issue de cette assemblée, Tahir Oloy Hassan a été élu président du club.



Dans son allocution, le président du comité d'organisation, Ousman Guet, a rappelé que le club YVES FC est un centre de formation créé en 1998. Il a souligné que ce club a formé des centaines de footballeurs et qu'il évolue désormais en première division. L'objectif de cette AG était de revoir les textes de base du club et de mettre en place une équipe avec une organisation à la hauteur des défis à venir.



Dans son discours, le nouveau président du club, Tahir Oloy Hassan, a réitéré que le centre de formation YVES FC a formé de nombreux jeunes talents, dont certains évoluent en deuxième division, où ils ont été sacrés champions. Il a également précisé que ces jeunes joueront désormais en première division.



Tahir Oloy Hassan s'est engagé à faire du FC YVES un grand club de la ligue provinciale de N'Djamena, avec l'ambition de participer aux compétitions continentales. Selon lui, le football est devenu une véritable industrie où il est crucial d'avoir des sponsors de qualité pour soutenir les talents. Sans investissements, les joueurs ne peuvent pas atteindre le plus haut niveau. Il a lancé un appel aux amateurs de football pour qu'ils soutiennent le FC YVES en devenant sponsors, car ces derniers sont essentiels au développement du football. Enfin, il a assuré ses pairs qu'il fera tout son possible pour mener le FC YVES au plus haut niveau.