Tchad : le combat nocturne de Thérèse pour nourrir sa famille

Thérèse Djimbaye n'a pas eu l'opportunité de poursuivre de longues études en raison de diverses circonstances, mais elle encourage les jeunes et les femmes à poursuivre leurs études autant que possible, tout en s'engageant dans des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins.



Cette travailleuse a également transmis ses valeurs à ses enfants. Elle déclare : "Mon fils Hugo et ma petite fille Madjita Wazina travaillent avec moi pendant les grandes vacances ou les congés des fêtes."



Malgré les difficultés de son travail, Thérèse reste fière de son rôle de femme indépendante. Pourtant, il est essentiel que les autorités prennent des mesures pour améliorer les conditions de travail et la rémunération des travailleurs comme Thérèse. À 45 ans, elle ne devrait pas être condamnée à continuer à balayer les rues pour gagner sa vie. Un emploi précaire ne peut pas couvrir les besoins alimentaires d'une famille dans une ville comme N'Djaména, sans parler des problèmes de santé. Thérèse Djimbaye incarne toutefois l'indépendance féminine et la persévérance, car avec ses modestes revenus, sa famille ne souffre pas de la faim.