Tchad : le comité d'auto-défense de Miski exige la libération de 3 civils arrêtés

Le porte-parole du comité d’autodéfense de Miski, Molli Sougui informe dans un communiqué que trois civils, ressortissants de Miski ont été appréhendés le 30 mars dernier sur l’axe Miski-Ogui par les forces de défense et de sécurité. Selon lui, les familles sont sans nouvelles de leurs proches depuis ce jour.



Le porte-parole du comité d'auto-défense de Miski indique que "ces arrestations et autres modes d’harcèlements, tel que le blocus sur la circonscription, s’inscrivent dans une stratégie générale de provocation de nature à créer la violence."



Le comité d’autodéfense de Miski demande aux autorités tchadiennes de "libérer ces innocents immédiatement et sans conditions."