Tchad : le comité de gestion de crise sanitaire fait le point sur la Covid-19

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mercredi à la Présidence pour évaluer la situation épidémiologique liée au Covid-19.



Depuis la dernière réunion du 18 novembre 2020, 86 cas positifs ont été enregistrés sur 4951 échantillons analysés, ainsi qu'un cas de décès. Les provinces affectées restent toujours les mêmes, avec une nette amélioration de la situation au Mayo Kebbi Est où il y a un seul malade sous traitement, informe le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zene.



Le Comité a noté une légère augmentation des cas positifs à N'Djamena et à Goré, non loin de la frontière centrafricaine, dont les causes ont été identifiées et les cas contacts systématiquement pistés.



Constatant avec préoccupation la tendance à la hausse des cas positifs à travers le monde, le Comité a instruit ses sous-comités à l'effet de se mobiliser davantage pour faire respecter les gestes-barrières, notamment le port du masque.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a briefé le Comité sur les démarches en cours à travers le monde sur l'accès équitable au vaccin contre la Covid-19, ainsi que sur les dispositions prises par son département pour recevoir et conserver, le moment venu, la part des vaccins destinée au Tchad. Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a précise que la vaccination se fera sur la base du volontariat.